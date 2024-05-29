Flaş... Flaş... Kadir İnanır'dan kötü haber

Geçtiğimiz aylarda beynine pıhtı atan ve uzun süre hastanede kalan efsane oyuncu Kadir İnanır, yeniden hastaneye kaldırıldı.
75 yaşındaki Kadir İnanır, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir İnanır, 24 Mart'ta Beykoz'daki evinde rahatsızlanmış Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin MR'ı çekilen oyuncu, tahliller sonucu operasyon geçirmiş ve beynindeki tıkalı damar açılmıştı.
Doktorların önümüzdeki saatlerde açıklama yapması bekleniyor.
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