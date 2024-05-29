Flaş... Flaş... Kadir İnanır'dan kötü haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Kadir İnanır'dan kötü haber

Usta oyuncu Kadir İnanır bugün hastaneye kaldırıldı. 75 yaşındaki İnanır, beyninde pıhtı atması nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Geçtiğimiz aylarda beynine pıhtı atan ve uzun süre hastanede kalan efsane oyuncu Kadir İnanır, yeniden hastaneye kaldırıldı.

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75 yaşındaki Kadir İnanır, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir İnanır, 24 Mart'ta Beykoz'daki evinde rahatsızlanmış Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin MR'ı çekilen oyuncu, tahliller sonucu operasyon geçirmiş ve beynindeki tıkalı damar açılmıştı.

Doktorların önümüzdeki saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

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