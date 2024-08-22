Flaş… Flaş… Kızılcahamam'da başlayıp Gerede'ye sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Flaş… Flaş… Kızılcahamam'da başlayıp Gerede'ye sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Flaş… Flaş… Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayıp Bolu’nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Gerede'ye sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kızılcahamam’ın Şahinler Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde otluk alanda başlayan yangın, Gerede’deki ormanlık alana sıçradı. Yangını söndürmek için 4 helikopter, 23 arazöz, 158 araç ve iş makinesi ile 561 personel görev aldı. Hem havadan hem de karadan müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bolu Gerede’de meydana gelen yangın, gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yeşil vatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bize destek veren tüm kurumlarımıza, STK’larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle Demirler ve Kavacık köylerinde, başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

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