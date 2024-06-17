Flaş.. Flaş.. Mats Hummels transferiyle ilgili açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş.. Flaş.. Mats Hummels transferiyle ilgili açıklama

Beşiktaş'la adı geçen Mats Hummels için menajerinden açıklama geldi.

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'tan ayrılan stoper Mats Hummels'i transfer etmek için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

35 yaşındaki Alman futbolcunun transferiyle ilgili menajeri Timo Boll açıklama yaptı.

Gazetecilere açıklama yapan Boll, Hummels'in Suudi Arabistan'a gideceği iddialarıyla ilgili olarak yöneltilen bir soruya şu cevabı verdi:

"Para onun umurunda değil. O sadece huzurlu olayacağı bir yerde futbol oynamak istiyor. Transferi için şu ana kadar İspanya'dan Mallorca kulübüyle görüştük.

Hummels, önümüzdeki cuma gününe dek tatil yapacak. Transferi için o günden sonra somut gelişmeler yaşanabilir."

Kariyerinde sadece Bayern Münih ve Borussia Dortmund takımlarında oynayan Hummels, geçen sezon 40 resmi maça çıktı ve 4 gol attı.

İlgili Haberler
9'uncu kattan düşen küçük çocuk ağır yaralandı
9'uncu kattan düşen küçük çocuk ağır yaralandı
Son Haberler
Trabzonspor'dan çifte bomba. Draguş formayı giydi Spor
Trabzonspor'dan çifte bomba. Draguş formayı giydi
Türkleri Yunan adalarına almadılar. Tur şirketinin büyük oyunu ortaya çıktı Gündem
Türkleri Yunan adalarına almadılar. Tur şirketinin büyük oyunu ortaya çıktı
9'uncu kattan düşen küçük çocuk ağır yaralandı Yerel Haberler
9'uncu kattan düşen küçük çocuk ağır yaralandı
Seyir halindeyken alev alev yandı. Geriye demir yığını kaldı Yerel Haberler
Seyir halindeyken alev alev yandı. Geriye demir yığını kaldı
Dolarda zirve erken geldi. Dolar yatırımcısı bile bu kadarını beklemiyordu Ekonomi
Dolarda zirve erken geldi. Dolar yatırımcısı bile bu kadarını beklemiyordu
Süper Lig'in yıldızları damga vurdu. Romanya şov yaptı Spor
Süper Lig'in yıldızları damga vurdu. Romanya şov yaptı