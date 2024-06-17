Flaş.. Flaş.. Mats Hummels transferiyle ilgili açıklama

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'tan ayrılan stoper Mats Hummels'i transfer etmek için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

35 yaşındaki Alman futbolcunun transferiyle ilgili menajeri Timo Boll açıklama yaptı.

Gazetecilere açıklama yapan Boll, Hummels'in Suudi Arabistan'a gideceği iddialarıyla ilgili olarak yöneltilen bir soruya şu cevabı verdi:

"Para onun umurunda değil. O sadece huzurlu olayacağı bir yerde futbol oynamak istiyor. Transferi için şu ana kadar İspanya'dan Mallorca kulübüyle görüştük.

Hummels, önümüzdeki cuma gününe dek tatil yapacak. Transferi için o günden sonra somut gelişmeler yaşanabilir."

Kariyerinde sadece Bayern Münih ve Borussia Dortmund takımlarında oynayan Hummels, geçen sezon 40 resmi maça çıktı ve 4 gol attı.

