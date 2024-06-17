9'uncu kattan düşen küçük çocuk ağır yaralandı

Olay, saat 16.00 sularında Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki 14 katlı binanın 9'uncu katında gerçekleşti. Anneannesine bayram ziyaretine giden Hasan B., öğrenilemeyen bir nedenle 9'uncu kattaki evin penceresinden beton zemine düştü.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 7 yaşındaki Hasan B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayı incelemeye aldı.
İlgili Haberler