Flaş... Flaş... MSB'den ihraç kararı verilen teğmenler hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade Okulu’nda yaşanan skandal olay hakkında, Tuzla Piyade Okulu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun çalışmasını tamamladığı ve kararın bakanlık tarafından verileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada “Tuzla Piyade Okulu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu çalışmasını yapmış ve kararını Bakanlıkça gönderilmiştir. Bakanımızın onayını müteakip kararı resmileşecek daha sonrasında kamuoyuyla paylaşılacaktır.” denildi.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihracı istenen teğmenlerin ihracı 18 Ocak’ta toplanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşülmüş, yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösteren dört teğmen savunma yaparken yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen ve ona destek olan iki teğmen savunma yapmaya gitmemişti.

Disipline sevk edilen teğmenlerin yedisi de ihraç edilmiş; Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Tuzla Piyade Piyade Okulu’nda yürüttüğü idari soruşturmayı genişletmişti.