Flaş... Flaş... Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 13 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G., zırhlı araçla adliyeye sevk edildi. Narin’in kaybolmasının ardından amca S.G.’nin telefonunun bir saat boyunca kapalı olduğu tespit edilmişti. Bu durum, şüpheleri artırarak amcanın gözaltına alınmasına neden oldu.

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DNA TESTİ İLE EŞLEŞME SAĞLANDI

Soruşturma sürecinde, amca S.G.’nin aracından alınan DNA örneği ile Narin’in kıyafetlerindeki DNA örneğinin eşleştiği belirlendi. Bu gelişme, soruşturmanın seyrini değiştirecek önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor.

KAYIP ÇOCUĞUN AİLESİ VE ARAMA ÇALIŞMALARI

21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ailesi ve köylüler, bölgede kendi imkanlarıyla arama yaptı. Aramalar sonuç vermeyince Narin’in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00’de jandarma karakoluna giderek kızının kaybolduğunu bildirdi.

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SORUŞTURMA YAYIN YASAĞI İLE DEVAM EDİYOR

Narin Güran’ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Şu anda delil toplama aşamasında olan soruşturma, bir yayın yasağı kararı ile yürütülüyor. Detaylar geldikçe paylaşılacaktır.