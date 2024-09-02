Müge Anlı'dan Narin Güran açıklaması: Herkes merakla bekliyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Müge Anlı'dan Narin Güran açıklaması: Herkes merakla bekliyordu

Yeni yayın dönemine bugün itibarıyla başlayan Müge Anlı, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında ilk kez konuştu.

Ekranların sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert," bugün 17. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Programın yeni bölümlerine ait fragman, dün "mugeanliatv" adlı, 1.8 milyon takipçili Instagram hesabından bir kez daha paylaşıldı.

Fragmanın altındaki yorumlarda, 21 Ağustos'tan beri Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıp olan Narin Güran hakkında yapılan mesajlar öne çıktı. İzleyiciler, "Açılış Narin ile olur umarım" ve "Narin'i senin bulmanı dört gözle bekliyoruz" gibi yorumlarla ilgilerini dile getirdiler.

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İLK KEZ KONUŞTU

Müge Anlı, Narin Güran'ın durumu hakkında programda yer verip vermeyeceği konusunda merak uyandıran bir açıklama yaptı.

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ATV'de Kahvaltı Haberleri programına konuk olan Anlı, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Anlı, "Biliyorum herkes Diyarbakır’da kaybolan Narin ile ilgili konuyu ele almamı bekliyordu. Eğer yayın yasağı getirilmeseydi anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı ama yayın yasağından dolayı bu konuyu irdeleyemesek de gelişmeler oldukça ekran başından izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da haberini vermiş olayım" ifadelerini kullandı.

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