Flaş… Flaş… Özgür Özel’in Erdoğan’la ne zaman görüşeceği belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacağı görüşmeye dair açıklamalarda bunundu.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planladığını ve kendisinden randevu talep edeceğini açıkladı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Özel, Erdoğan’ın anayasa değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamalara ilişkin olarak ise, “Anayasa'yı değiştirelim demesi için birisinin, değiştireceğiniz anayasaya uymak için değiştireceksiniz değil mi? Uymamak için değiştirilir mi? Önce uyduğunuzu görmemiz lazım. AİHM kararlarına uymamak, AYM kararlarına uymamak, birinci derece mahkemesini ezdirmek Meclis'e AYM kararı hilafında buyruk yollamak onu uygulatmak.. Anayasa ayaklar altında ikimiz de gündemlerimizi konuşacağız ama bir şey uymamak için değiştirilmez önce mevcudu uygulayın onu görelim" diye konuştu.