Flaş... Flaş... Putin'den terör saldırısı sonrası ilk açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Putin'den terör saldırısı sonrası ilk açıklama
Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova'yı kana bulayan saldırganların Ukrayna'ya kaçmaya çalıştığını belirterek, "Emri kim verdiyse cezalandırılacak" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova'da yaşanan saldırının ardından açıklamalarda bulundu.

"EMRİ KİM VERDİYSE CEZALANDIRILACAK"

24 Mart için ulusal yas ilan eden Putin, Moskova'yı kana bulayan saldırganların Ukrayna'ya kaçmaya çalıştığını belirterek, "Emri kim verdiyse cezalandırılacak" dedi.

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Saldırının tüm sorumlularının yakalandığını açıklayan Putin, "Naziler gibi halkımızı ve çocuklarımızı öldürdüler. Tüm sorumlular cezalarını çekecek. Düşman bizi bölemeyecek" diyerek ölenlerin ailesine başsağlığı diledi. Rusya lideri ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını da açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonunda maskeli kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yapılan saldırıda 140’dan fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlendi.

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