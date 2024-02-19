Flaş... Flaş... Redkitler çetesinin 22 üyesi tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde "Redkitler çetesi" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.

Soruşturma kapsamında suç örgütünün Bahçelievler merkezli olarak faaliyet gösterdiği, bölgedeki hakimiyeti ele geçirmek için aralarında çıkar çatışması bulunan Daltonlar olarak bilinen silahlı suç örgütü üyeleri ile sürekli silahlı çatışma eylemine girdikleri, örgüt lideri F.D.’nin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek amacıyla Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri C.G.’ye 2023 Ağustos ayında Bağcılar’da silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilmişti.

Örgütün 2024 Ocak ayında Anadolu Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri İ.G.’ye yönelik yapılan ve Ş. K.’nin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı eylemini de gerçekleştirdiği saptanmış, ayrıca 22 örgüt eylemi ve 54 ruhsatsız silah bulundurma eylemi tespit edilmişti.

22 ŞAHIS TUTUKLANDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 3'ü yurt dışında bulunan ve cezaevinde olduğu belirlenenler dahil toplam 61 şüpheliden 31’i yakalanmıştı. Gözaltına alınan 31 şüpheliden 1'i rahatsızlanarak hastaneye sevk edilirken, 30 şüpheliden 2’si savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliği’nce 6 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 22 şüphelinin ise tutuklanmasına karar verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.