Flaş… Flaş… Rusya Türkiye’ye ikinci nükleer santrali inşa edecek

Kaynak: Ekonomim
Flaş… Flaş… Rusya Türkiye’ye ikinci nükleer santrali inşa edecek
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, Ankara’nın Türkiye'deki ikinci nükleer güç santralinin inşasını Rus firma olan Rosatom'a emanet etmeye karar verdiğini duyurdu.

Rusya’da parlamentonun alt kanadı olan Devlet Duması’nda konuşma yapan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan (Recep Tayyip), yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi” ifadelerini kullandı.

Lihaçev, yeni nükleer santral konusunda Türk tarafıyla çok aktif müzakereler gerçekleştiğinin altını çizdi.

Rosatom Genel Müdürü açıklamasını ''Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka bir sahanın bize devredilmesi için siyasi bir karar alındığını açıkça dile getirdi. Şimdi detaylar üzerinde çalışıyoruz. Büyük olasılıkla yeni inşaat sahası Sinop adını alacak'' şeklinde devam ettirdi.

İLK PROJE: AKKUYU

Öte yandan Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali de Ruslar tarafından inşa ediliyor.

Mersin'de yapımı devam eden santral; Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve Uluslararası Nükleer Güvenlik Danışma Grubu'nun (INSAG) güncel güvenlik standartları ile EUR gereklilikleriyle tam uyumlu şekilde inşa edilmeye devam ediyor.

20 milyar dolarlık bir yatırım olduğu aktarılan Akkuyu NGS projesi Rusya ve Türkiye'nin Yap-Sahip Ol-İşlet modeliyle hayata geçireceği ilk nükleer enerji projesi olarak tanımlanıyor.

screenshot-1-001.png

thumbs-b-c-6bc25aa57debb938965fd0d8-lo5l-cover-jpg.webp

İlgili Haberler
IŞİD şüphelisi Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışırken yakalandı. INTERPOL acil koduyla aranıyordu
Dev holding kankordato ilan etti 'Batıyorum' dedi. Akkuyu nükleer santraline bile iş yapmıştı
Son Haberler
En iyi balık pişirmenin detaylarını uzmanı anlattı Sağlık
En iyi balık pişirmenin detaylarını uzmanı anlattı
ENAG kurucusu Prof Veysel Ulusoy acı gerçeği açıkladı. Gerçek bu. Kabul edin bu duruma düşürüldünüz Ekonomi
ENAG kurucusu Prof Veysel Ulusoy acı gerçeği açıkladı. Gerçek bu. Kabul edin bu duruma düşürüldünüz
Milli sporculardan Dünya Kupası'nda 15 madalya Spor
Milli sporculardan Dünya Kupası'nda 15 madalya
Zidane İngiliz devinin başına geçecek. Flaş iddia Spor
Zidane İngiliz devinin başına geçecek. Flaş iddia
Bahçelievler'de ilginç olay: Hasta taşımadığını iddia ettiği ambulansın kapısını açtırdı Video
Bahçelievler'de ilginç olay: Hasta taşımadığını iddia ettiği ambulansın kapısını açtırdı
Bu kadar mı vicdansız oldunuz? Ambulansın hasta taşımadığını iddia etti hastayı görünce 'Aciliyeti var mı?' diye sordu Gündem
Bu kadar mı vicdansız oldunuz? Ambulansın hasta taşımadığını iddia etti hastayı görünce 'Aciliyeti var mı?' diye sordu
Bir kişinin elinin tersiyle meyve kavradığı iddia edilen video gündem oldu: Yapay zeka ile hazırlanmış olabilir mi? Video
Bir kişinin elinin tersiyle meyve kavradığı iddia edilen video gündem oldu: Yapay zeka ile hazırlanmış olabilir mi?