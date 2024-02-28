Flaş… Flaş… Rusya Türkiye’ye ikinci nükleer santrali inşa edecek

Rusya’da parlamentonun alt kanadı olan Devlet Duması’nda konuşma yapan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan (Recep Tayyip), yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi” ifadelerini kullandı.

Lihaçev, yeni nükleer santral konusunda Türk tarafıyla çok aktif müzakereler gerçekleştiğinin altını çizdi.

Rosatom Genel Müdürü açıklamasını ''Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka bir sahanın bize devredilmesi için siyasi bir karar alındığını açıkça dile getirdi. Şimdi detaylar üzerinde çalışıyoruz. Büyük olasılıkla yeni inşaat sahası Sinop adını alacak'' şeklinde devam ettirdi.

İLK PROJE: AKKUYU

Öte yandan Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali de Ruslar tarafından inşa ediliyor.

Mersin'de yapımı devam eden santral; Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve Uluslararası Nükleer Güvenlik Danışma Grubu'nun (INSAG) güncel güvenlik standartları ile EUR gereklilikleriyle tam uyumlu şekilde inşa edilmeye devam ediyor.

20 milyar dolarlık bir yatırım olduğu aktarılan Akkuyu NGS projesi Rusya ve Türkiye'nin Yap-Sahip Ol-İşlet modeliyle hayata geçireceği ilk nükleer enerji projesi olarak tanımlanıyor.