Flaş.. Flaş.. Şehit pilotların rütbeleri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Flaş.. Flaş.. Şehit pilotların rütbeleri belli oldu

Bu sabah Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalktıktan sonra kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait SF-260D tipi eğitim uçağında şehit olan iki pilotun kimlikleri belirlendi.

Kayseri’de saat 10.00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü.

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Eğitim uçağında görevli iki pilot şehit olurken bölgeye çok sayıda jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uçağın enkazına ulaşan ekipler, uçakta çıkan yangını söndürürken şehit iki pilotun cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uçağın enkazında ise ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

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ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Öte yandan, şehit olan iki pilotun kimlikleri de belirlendi. Düşen uçakta Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Kahraman silah arkadaşlarımız 4 Haziran tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.

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