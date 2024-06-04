Son dakika... Kayseri'de askeri eğitim uçağı düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Kayseri'de askeri eğitim uçağı düştü

Son dakika haberi... Kayseri'de eğitim uçağı düştü. Uçaktaki 2 pilot şehit oldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde SF-260D tipi bir eğitim uçağı düştü.

Uçağın başlangıç eğitim için kullanılan bir uçak olduğu öğrenildi.

ysdwkfpcakidlndggann0q.webp

İKİ PİLOT ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazada iki pilotun şehit olduğunu duyurdu.

po0viyf4rkupwe-es-g0za.webp

KAYSERİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Salı günü saat 10:00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan İlçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Eğitim uçağında görevli iki askeri personelimiz (pilot) maalesef şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
Erden Timur ağlayarak Galatasaray'ı bıraktı Spor
Erden Timur ağlayarak Galatasaray'ı bıraktı
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. 90'lara damgasını vurmuştu Magazin
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. 90'lara damgasını vurmuştu
Orman İşletme Müdürlüğü’nde zimmet soruşturması Gündem
Orman İşletme Müdürlüğü’nde zimmet soruşturması
Baba olmak kalbi fena vuruyor. Bilimsel çalışmadan ortaya çıktı Sağlık
Baba olmak kalbi fena vuruyor. Bilimsel çalışmadan ortaya çıktı
Diş hekimi genç kadın ifşa etti! 5 bin lira vermediği için babası palayla saldırdı Dünya
Diş hekimi genç kadın ifşa etti! 5 bin lira vermediği için babası palayla saldırdı
Erdoğan'dan 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'na mesaj Ekonomi
Erdoğan'dan 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'na mesaj
Hande Sarıoğlu Rasim Ozan’la yapacağı işi duyurdu. Takipçileri isyan etti Magazin
Hande Sarıoğlu Rasim Ozan’la yapacağı işi duyurdu. Takipçileri isyan etti