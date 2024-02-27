Flaş.. Flaş.. Tevhid dergisine IŞİD soruşturması. Çok sayıda gözaltı kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş.. Flaş.. Tevhid dergisine IŞİD soruşturması. Çok sayıda gözaltı kararı
Tevhid Dergisi adı altında IŞİD terör örgütünün Ankara yapılanmasında bulundukları tespit edilen 20 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD silahlı terör örgütünün Tevhid Dergisi adı altında Ankara yapılanması içinde bulundukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlenen 20 şahsın gözaltına alınmasına karar verildi.

1200px-tevhid-dergisi.pngAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosu" tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti ve fiziki takip sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün “Tevhid Dergisi” adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 20 şüphelinin 27.02.2024 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.” İfadelerine yer verildi.

Kamuoyuyla paylaşılan açıklamada, şüphelilerin tamamının yakalanmış olduğu ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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