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Son dakika haberi: Şebnem Korur Fincancı’nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Son dakika haberi: TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 29 Aralık tarihine ertelendi

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 15:19
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Flaş... Flaş... TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Son dakika haberi: Şebnem Korur Fincancı’nın tutukluluğunun devamına karar verildi
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyondaki konuşmasında "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında savunma yaptı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı ve avukatları ile Milli Savunma Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmayı, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu, TİP Milletvekili Ahmet Şık, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, bazı illerin baro başkanları ile tabip odaları temsilcileri ve Fincancı'nın yakınları da izledi.

Duruşma savcısı mütalaasında, Şebnem Korur Fincancı’nın terör örgütü propagandası yapmak suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Tutukluluk halinin devamını istedi.

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﻿Son dakika haberi: Şebnem Korur Fincancı’nın tutukluluğunun devamına karar verildi
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