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Ümraniye'de depo yangını

Flaş… Flaş… Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde hurda demir ve plastiklerin olduğu depoda yangın çıktı. İhbar üzerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürmek için başlattığı çalışma devam ediyor.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:45
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Flaş… Flaş… Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde hurda demir ve plastiklerin olduğu depoda yangın

Ümraniye'de depo yangını
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