Flaş... Flaş... Ünlü tarihçi İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı

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Flaş... Flaş... Ünlü tarihçi İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı

İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı. Tansiyon problemi yaşadığı açıklanan Ortaylı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Ünlü tarihçi İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı
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