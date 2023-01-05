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Fenerbahçe İtalyan sol beki takibe aldı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde sol bek takviyesi için harekete geçti.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 15:30
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Flaş gelişme: Fenerbahçe'ye İtalya'dan sol bek geliyor

Fenerbahçe İtalyan sol beki takibe aldı
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Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler Parma forması giyen Hollandalı Jayden Oosterwolde için resmi transfer teklifinde bulundu.

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için ısrarcı olduğu ancak anlaşmanın olmadığı belirtildi.

Parma'nın da niyetinin Hollandalı futbolcuyu kadroda tutmak olduğu ifade edildi.

Bu sezon Parma'da 18 maça çıkan Oosterwolde, 1 gol attı.

Piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcu, sol bekin yanı sıra savunmanın göbeğinde de forma giyebiliyor.

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