Flaş iddia. Eski kulübüne dönüyor. Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Ajansspor'da yer alan habere göre Caner Erkin, Valerien Ismael'in ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe gelen Şenol Güneş'le görüşmesinin ardından Karagümrük'le olan sözleşmesini feshetti.
İddiaya göre siyah-beyazlı takımda ikinci dönemine başlayan Güneş, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadığı eski öğrencisini yanında görmek istedi.
Şenol Güneş ile Caner Erkin'in yaptığı görüşmenin ardından Beşiktaş yönetiminin harekete geçtiği belirtildi.
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