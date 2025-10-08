Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yaptığı görüşmelerde, eski futbolcu Mesut Özil'e Samandıra'da görev vermesinin önerildiği iddia edildi.

Futbol Arena'daki "Gündem Fenerbahçe" programında konuşan gazeteci Sercan Hamzaoğlu, "Sayın Sadettin Saran spor camiasının içinden ve dışından bir takım ziyaretlerde bulunuyor. Bu ziyaretler esnasında yapmış olduğu istişarelerde, çok ciddi bir şekilde Mesut Özil'i başkanın önüne koymuşlar" dedi.

Önerinin "çok önemli kişiler"den geldiğini öne süren Hamzaoğlu, "Mesut Özil'i alırsan hem onun Samandıra'daki kariyeri hem iade-i itibar... Onun futbol bilgisinin bir Fenerbahçe'ye güç katacağı ve Mesut Özil'i değerlendirmesi gerektiği yönünde başkana tavsiyede bulunmuşlar" ifadelerini kullandı.

SARAN "DEĞERLENDİRECEĞİZ" YANITINI VERDİ

Sadettin Saran'ın bunu değerlendireceği yönünde yanıt verdiğini belirten Sercan Hamzaoğlu, şunları söyledi:

"Görev tanımı ne olacak tam emin değilim ama teknik direktör değil. Sportif direktör mü olur, yardımcı antrenör mü olur bilmiyorum ama Samandıra'da Mesut Özil ismi, ciddi bir şekilde başkana aktarılıyor. Başkan, 'Ekibimle, yönetimimle bir değerlendirme yaparız, bakacağız' demiş. Herhangi bir temas kurulmamış, teklif yapılmamış bunu kimse yanlış anlamasın ama çok önemli kişiler tarafından başkanın önüne koyulmuş."

Eski futbolcu Mesut Özil, Ocak 2021-Temmuz 2022 arasında Fenerbahçe'de forma giymişti. Futbolu bıraktıktan sonra siyasete giren Özil, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olmuştu.