Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi

CNN Türk ve Kanal D ile Hürriyet ve Posta gazetelerini de bünyesinde bulunduran Demirören Medya Grubu'nun bazı çalışanlarını Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kaydettirdiği iddia edildi.

Çalışanların liseye kaydedildiklerinden haberi olmadığını duyuran Halk TV, "borçlarını ödemekte sıkıntıya düşen Demirören Medya Grubu'nun İŞ-KUR teşviklerinden yararlanmak için mi bu uygulamaya yöneldiği" sorusunu ortaya attı.

Demirören Medya Grubu çalışanlarının liseye kaydedildiği haberini Halk TV muhabiri Gül Gündüz paylaştı.

Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün resmi yazısına da yer verilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Demirören medya şirketindeki bazı çalışanların, öğrenci olmadığı halde Demiören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci olarak gösterildiği iddia edildi. Bunun ardından çalışanlar konuyla ilgili bilgi almak istediklerinde, "Bunun size zararı yok" yanıtını aldı.

Demirören medya şirketindeki bazı çalışanların, "İŞKUR üzerinden teşvik alabilmek" için öğrenci olarak gösterildiği belirtildi. Demirören Medya Grubu'nun, eğitim durumlarına ya da yaşlarına bakmadan çalışanlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) MESEM programına kaydettirdiği aktarıldı. Halk TV iddiaları sormak için aradıktan birkaç saat sonra da çalışanlarına mail atarak onay istedi.

"BUNUN SİZE BİR ZARARI YOK"

Çalışanların, söz konusu kayıt işlemlerinden haberi olmadığı ortaya çıktı. e-Devlet'i kontrol eden bazı çalışanların, sistemde öğrenci olarak gözüktüklerini öğrenince şaşkınlık yaşadığı aktarıldı. Konuyla ilgili bilgi almak için İnsan Kaynakları'nı arayan çalışanlar, "Bunun size bir zararı yok" yanıtını aldı.

Öğrenci olarak kaydedilen çalışanlardan birinin öğrenci belgesi. Fotoğraf: Halk TV

Halk TV'nin bilgi almak için Demirören Medya'yı aramasından üç saat sonraysa, şirketten çalışanlara yazı gönderildi. Okul müdürü Atila Ertoğan'ın imzasıyla gönderilen yazıda; çalışanların, "okulun mesleki eğitim merkezi programına dahil edildiği", bu haliyle de "Demirören çalışanlarının 1 Kasım'da ön talep almak için okul tarafından MESEM girişlerinin yapıldığı" anlatıldı.

Gönderilen yazıda, uygulamayı reddetme hakları olduğu belirtilse de çalışanların olaydan bir buçuk ay sonra haberdar olduğu belirtildi. Çalışanlardan habersizce yapılan kayıtlar, "örnek bir uygulama" denilerek perdelenmeye çalışıldı, "herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük yoktur" denildi.

“İŞKUR'DAN TEŞVİK ALMAK İÇİN Mİ?”

Demirören Medya, grubun, Doğan ailesinden alınması sırasında Ziraat Bankası'ndan kullandığı ve geri ödemediği krediyle de sürekli gündeme geliyor.

Yaşanan son olaydan sonra akıllara, "Demirören Medya, söz konusu öğrenci kayıtlarını İŞKUR'dan teşvik alabilmek için mi kullanıyor? Çalışanları öğrenci gibi göstererek, mesleki eğitim teşviklerinden mi yararlanıyor? Çalışanlar emeklilik ya da prim kaybına uğruyor mu?" soruları geldi."