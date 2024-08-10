Flaş iddia: Erdoğan'dan Bakan Uraloğlu'na Instagram azarı! 'başımıza iş açtın'

Kaynak: Halk Tv
Flaş iddia: Erdoğan'dan Bakan Uraloğlu'na Instagram azarı! 'başımıza iş açtın'

Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili gelişmeler, siyasi arenada yankı bulmaya devam ediyor. İddia edilen son kulis haberlerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir kabine toplantısında Bakan Abdulkadir Uraloğlu'na kızarak 'başımıza iş açtın' çıkışında bulundu.

Instagram'ın erişime kapatılması kararı, toplumun farklı kesimlerinden gelen tepkilerle gündemdeki yerini koruyor. Öte yandan, siyasi arenada da bu durumun yankıları sürüyor. Edinilen bilgilere göre, son kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na sert bir dille eleştiride bulunarak, yaşananlarla ilgili olarak "başımıza iş açtın" ifadesini kullandığı öğrenildi.

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'BİZİ BÜYÜK BİR DERDİN İÇİNE SOKTUN'

İddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Uraloğlu'na şu ifadelerle yüklendi;

"Bizi büyük bir derdin içine soktun, tüm bu kargaşayı başlattığımıza göre engeli kaldırmadan önce somut sonuçlar elde etmemiz daha iyi olur" dedi.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bakan Uraloğlu, erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram'a ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz." dedi.

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