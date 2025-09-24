Flaş iddia: Fenerbahçe'nin yeni transferi oynamak istemiyor

Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini Sadettin Saran'ın kazanmasının 3 yabancı futbolcuyu tedirgin ettiği öne sürüldü.

Neo Spor kanalında açıklamalarda bulunan gazeteci Serdar Ali Çelikler; Jhon Duran, Marco Asensio ve Ederson, eski yöneticileri aradığını iddia etti. Çelikler, şunları söyledi:

"DEVİN ÖZEK'İ ARAMIŞLAR"

"Jhon Duran, Asensio, Ederson eski yöneticileri aramışlar, 'Biz sizin için geldik, siz gidiyorsunuz' demişler. 'Ne yapalım, bu seçim, biz kaybettik' demişler. Bunun üzerine Devin Özek'i aramış, bu üçü.

'Bizim kontratlarımız ağır, şartlarımız yüksek. Ödemelerimizde sıkıntı olur mu? Bize, zaten seçimi kazanacağız, ülkenin de en zengin adamı bu, parayı kulüp veremese o verir dediniz, biz de geldik. Şimdi ne yapacağız' demişler. Sadettin Bey'in bunları çözmesi lazım. Kendilerine 'Buraya kaç tane adam geldi gitti, kimsenin parası kalmadı. Sizinki de kalmaz' demişler."

"DURAN ARTIK İŞ YAPMAZ"

Duran'ın Fenerbahçe'de oynamak istemediğini öne süren Serdar Ali Çelikler, "Jhon Duran da gene sakat! Ben Duran'ın, Fenerbahçe iş yapmayacağını düşünüyorum. Oynamak istemediğini biliyorum" diye konuştu.

Duran, sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından kiralık olarak transfer edilmişti.