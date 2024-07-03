Flaş iddia: İzmarit vergisi geliyor

Türkiye Gazetesi'nden Sinem Eryılmaz'ın haberine göre; Türkiye'de sigara kullanımı ile mücadelede yeni bir adım atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda, sigara kullanımını sınırlayan mevcut yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi için çalışmalar başlatıldı. Meclis'in açılacağı yeni dönemde, bu konuda hazırlanan taslak metin üzerinde detaylı incelemeler yapılacak ve gerekli değişiklikler için adımlar atılacak.

YASAK DA GÜNDEME GELEBİLİR

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan yeni bir çalışmada iddialara göre, toplum sağlığını gözetmekle sorumlu olan kurumların yapacağı istişareler sonucunda bir karar tarihi belirlemeyi öngörüyor. Belirlenen bu tarihten itibaren yeni doğacak nesillere tütün ürünlerinin satışı yasaklanacak. Önerilen bu düzenleme yasalaşırsa, 18 yaşın altındakilere sigara satışı yasağından daha kapsamlı bir önlem alınmış olacak. Bu sayede, özellikle 15 yaş ve altındaki gençlerin tütün ürünlerine başlamalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

TÜTÜN ŞİRKETLERİNE YENİ VERGİ İDDİASI

İddialara göre, Ticaret Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklerle ilgili yeni bir öneri paketi hazırlıyor. Bu değişiklikler arasında, tütün şirketlerinin sigara izmaritlerinin çevreye verdiği zararları telafi etmek amacıyla özel bir çevre temizlik vergisi ödemeleri de bulunuyor. Önerilen düzenlemeler, tütün endüstrisinin çevresel sorumluluklarını artırmayı ve kamu alanlarının temizliğine katkıda bulunmayı hedefliyor.

AK PARTİ KURMAYLARI "SİGARA İZMARİTİ" MODELİNİ İNCELİYOR

AK Parti yetkilileri, sigara satışı ve tüketimi ile ilgili yürütülen çalışmalarda bilimsel danışmanlık ve dünya genelindeki uygulamaların değerlendirileceğini açıkladı. İngiltere'nin 2009 yılından sonra doğanlara sigara satışını yasaklama uygulaması ve İspanya'nın tütün endüstrisine uyguladığı "sigara izmariti" vergisi Türkiye'de de inceleniyor. İzlanda'nın 2025 yılında uygulamaya koyacağı ülke çapındaki sigara yasağının, Türkiye için de gelecek planlamalarında model teşkil edebileceği belirtildi.