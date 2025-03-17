Flash TV patronu Erhan Kork hakkında yeni gelişme

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Bankpozitif, Payfix ve Flash Haber TV'nin de bulunduğu 23 şirkete el konuldu. Örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork ile beraber 49 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 59 şüpheliden 43'ü yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 29 kişi adliyeye sevk edilirken, 14 kişi serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadeleri alındı.

Erhan Kork dahil 31 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

TMSF EL KOYDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kork’a yasa dışı bahis örgütü liderliği suçlaması yöneltildi. Operasyon kapsamında 6 milyar 900 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu. Bankpozitif, Flash Haber TV ve Payfix devlet kontrolüne geçti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Bankpozitif’in yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiğini açıkladı. Açıklamada, Payfix’in Bankpozitif’teki hisselerine ilişkin ortaklık haklarının da TMSF tarafından kullanılacağı belirtildi.