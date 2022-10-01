Wesley Sneijder İstanbul gecelerine aktı. Flaşlar patlayınca dondu kaldı

Real Madrid ve Inter'in ardından bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, İstanbul gecelerinde ortaya çıktı. Kadın arkadaşıyla Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Sneijder, görüntülenmekten rahatsız olunca korumaları muhabirlerin üzerine yürüdü.

Yolanthe Cabau'dan geçen yıl boşanan Sneijder, Kuruçeşme'deki bir mekandan sabah saat 05.00’te içeride tanıştığı kadınla ayrıldı. Ancak çıkışta basın mensuplarını görünce panik yaptı.

Kadın arkadaşıyla birlikte görüntü vermek istemeyen Sneijder, kadın arkadaşını otomobile bindirirken, korumaları muhabirleri engellemeye çalıştı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau'dan geçen yıl boşanmıştı.