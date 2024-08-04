Florya'da Fatih Terim şoku

Galatasaray, Süper Kupa'da karşılaştığı Beşiktaş'a 5-0'lık skorla mağlup oldu ve büyük bir şok yaşadı.

Galatasaray taraftarı, 5-0'lık skor sonrası küplere bindi.

TARAFTARLAR AYAKLANDI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 5-0 sonrası ayaklandı. Çok sayıda istifa paylaşımlar yapıldı.

Yönetime transferde geç kalındığı gerekçesiyle isyan eden taraftarlardan büyük bölümü Fatih Terim'in göreve getirilmesini istedi.

Hatta bir taraftar Florya'ya giderek 'Çare Terim' pankartı açtı.

OKAN BURUK VE ÖZBEK'E BÜYÜK TEPKİ

Galatasaray taraftarı, teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek'e yoğun tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlar:

''Okan Buruk bu maç için eleştirebilir evet doğru. Ama baş sorumlu Dursun Özbek’tir.''

''Hemen şimdi istifa et Dursun Özbek''

''Erden Timur göreve''