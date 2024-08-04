Foça'da 'Kıyılar Halkındır' eylemi

'Kıyılar Halkındır'

Katılımcılar, ellerinde "Kıyılar Özel Mülk Değil, Herkesin Yaşam Alanıdır!" dövizleriyle, kıyıların herkese açık olması gerektiğini haykırdı. Plajlarda şezlong ve şemsiye işgallerine tepki gösteren grup, suyun içinde yürüyerek sembolik bir protesto gerçekleştirdi.

Eyleme katılanlar, havlularını plajlara sererek, bu alanların herkese ait olduğunu bir kez daha vurguladı. Plaj işletmecilerinin yüksek ücretler alarak halkın denize erişimini engellemesine karşı çıkan vatandaşlar, yetkililerden çözüm beklediklerini belirtti.

Platform sözcüsü Ramis Sağlam, yaptığı basın açıklamasında, kıyıların herkesin ücretsiz kullanma hakkı olduğunu ve bu hakkın Anayasa ile güvence altına alındığını ifade etti.

Sağlam, kıyı işgallerine son verilmesi ve halkın plajlara eşit erişiminin sağlanması çağrısında bulundu.

Eylem boyunca polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, herhangi bir olumsuz olayın yaşanmaması dikkat çekti.

Eylemciler, eylem ve basın açıklamasının ardından plajlarda denize girerek protestolarını sonlandırdı.

Foça'da yaşanan bu olay, Türkiye'deki birçok kıyı kentinde benzer sorunların yaşandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Vatandaşlar, kıyıların özel çıkarlar uğruna değil, herkesin kullanımına açık olması için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.