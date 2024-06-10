Fonlardaki 3 trilyonun 2 trilyonunun kimin olduğu belli oldu

5 milyon yatırımcının 2.3 milyonunun fon portföyü 1.000 lirayı bulmuyor. Fakat 28.709 milyonerin yatırım fonlarında 2 trilyon lirası bulunuyor. Yatırım fonları toplam tutarı ise 3 trilyonu aştı.

Son zamanlarda yaşanan ilgi artışı yatırım fonlarını rekor düzeyi gördü.

Yatırım fonu yatırımcı sayısı ilk defa 5 milyon kişiyi aşarken, portföy tutarı 3 trilyon liranın üzerini gördü.

Yatırım fonları son bir senede katlanarak büyüdü ve 5 milyon yatırımcıyı aştı fakat 28 bin yatırımcı, fon piyasasının yüzde 70’ine sahip konumda.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri kapsamında, 7 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde yatırımcı sayısı 33 bin 742 kişi artışla, 5 milyon 18 bin 308 seviyesini gördü. Fonlarda bulunan tasarruf tutarı da 3 trilyon 61 milyar liraya kadar ulaştı.

FONLARA İLGİ ARTIYOR

Yatırım fonu tutarı da bir önceki hafta 2.85 trilyon lira düzeyindeydi olurken, 2023 Mayıs ayında fon yatırımcısı sayısı 3 milyon 830 bin kişi iken yaklaşık 1.2 milyon kişi artış göstermiş oldu.

Aynı zamanda yatırım fonların büyüklüğü ise 3 kattan fazla artarak 962 milyar TL’den 3 trilyon 61 milyar lirayı gördü. Yatırım fonlarına ilgi artarak sürerken, varlıklı kesimler, 3 trilyon TL’yi aşan fon büyüklüğünün 3’te 2’sini hesaplarında bulunduruyor.

MKK’nın verileri kapsamında, mayıs sonu itibarıyla 28 bin 709 yatırımcının hesabındaki fon büyüklüğü 10 milyon TL’nin üzerinde bulunuyor. 28 bin 709 yatırımcı, toplam fon büyüklüğünün 2 trilyon 45 milyar 69 milyon TL’sine sahip bulunuyor. Bir başka deyişle 28 bin 709 yatırımcı, toplam yatırım fonu büyüklüğünün yüzde 70.7’sini ellerinde bulunduruyor.

YÜZDE 90'I MİLYONERLERDE

MKK verileri çerçevesinde 1 milyon liranın üzerinde birikimi olan 234 bin 263 fon milyoneri, 2 trilyon 628 milyar TL’lik fon tutarına sahip.

Diğer bir ifadeyle toplam fon büyüklüğünün ise yüzde 90’ı milyonerlerin hesabında bulunurken, 2 milyon 360 bin yatırımcının fon hesaplarının büyüklüğü ise 1.000 TL’yi geçmiyor.

10 bin TL’nin altında fon büyüklüğüne sahip yatırımcı sayısı 3 milyon 453 bin kişiye kadar artarken, yaklaşık 3.5 milyon kişinin fon portföyünde sadece 3.9 milyar TL bulunuyor.