Forbes 2025 listesini duyurdu: Zirvede Elon Musk var! Listede 32 Türk de yer aldı

Forbes iş dünyası dergisi, 2025 yılının küresel milyarderler listesini yayımladı. Dünyanın en zengin insanı, 342 milyar dolarlık servetiyle SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk oldu. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 216 milyar dolarla ikinci sırayı alırken, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 215 milyar dolarlık varlıkla üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE’DEN 32 MİLYARDER LİSTEDE

Toplam 3 bin 28 iş insanının yer aldığı listede Türkiye’den 32 milyarder bulunuyor. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 5.5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin insanı olarak 639'uncu sırada yer aldı. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bin 947'nci ve Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise 2 bin 110'uncu olarak sırasıyla 1.8 milyar ve 1.6 milyar dolarlık servetle listeye girdiler.

ABD, MİLYARDERLER SAYISINDA ZİRVEDE

Forbes’in raporuna göre, ABD 902 kişiyle en fazla milyardere sahip ülke olurken, onu 516 milyarderle Çin ve Hong Kong, 205 milyarderle Hindistan izledi. Listede yer alan toplam servet 16.1 trilyon dolara ulaştı. Forbes’e göre, milyarderlerin sayısı geçen yıla göre 247 kişi artış gösterdi.

EN ZENGİNLER İÇİN BÜYÜK RAKAMLAR

Dünyanın en zenginleri arasında Larry Ellison (192 milyar dolar), Bernard Arnault (178 milyar dolar) ve Warren Buffet (154 milyar dolar) gibi isimler dikkat çekiyor. İlk 10’daki isimlerin servetleri, küresel ekonomideki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

GİZLİ NOKTALAR: ARTAN GERİLİMLER

Forbes listesi, dünyanın zenginlerinin ekonomik gücünü ortaya koyarken, Kuzey Kore ve Rusya gibi ülkelerle bağlantılı gelişmelere dikkat çekiyor. Paralı askerlerin kullanımı ve küresel yatırımların yön değiştirdiği bu dönemde, milyarderlerin toplam servetindeki büyüme dikkat çekici bulundu.

Bu liste, küresel ekonomik dengelerin zenginlikler üzerinden nasıl şekillendiğini bir kez daha gösterdi.

LİSTEDE HANGİ İŞ ADAMLARI VAR?

Bu yıl toplam 3 bin 28 iş insanından oluşan listenin 1'inci sırasına 342 milyar dolarlık servetiyle aralarında SpaceX ve Tesla'nın da bulunduğu şirketlerin kurucusu olan ABD'li girişimci Elon Musk yerleşti. Sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu ABD'li iş insanı Mark Zuckerberg 216 milyar dolarlık servetiyle 2'nci sırada yer alırken, e-ticaret platformu Amazon'un kurucusu ABD'li Jeff Bezos 215 milyar dolarlık varlıkla listede 3'üncü oldu. Yazılım devi Oracle'ın kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Larry Ellison 192 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 4'üncü kişisi unvanını kazandı. Louis Vuitton ve Sephora'nın da aralarında bulunduğu 75 moda ve kozmetik markasından oluşan LVMH Holding'in icra kurulu başkanı Bernard Arnault ise 178 milyar dolarlık servetiyle listede 5'inci oldu. Tüm zamanların en başarılı yatırımcılarından biri olarak bilinen Warren Buffet ise 154 milyar dolarlık servetiyle listenin 6'ncı sırasına oturdu. Listenin 7'nci sırasında 144 milyar dolarlık servetiyle Google'ın ana şirketi Alphabet'in yönetim kurulu üyesi ve hakim hissedarı Larry Page yer alırken, Alphabet'in bir diğer yönetim kurulu üyesi ve hakim hissedarı Sergey Brin 138 milyar dolarlık servetle 8'inci oldu. Zara ve Bershka gibi moda markalarıyla bilinen Inditex'in kurucusu İspanyol iş insanı Amancio Ortega 124 milyar dolarlık servetiyle listenin 9'uncu sırasında kendine yer buldu. Dünyanın en zengin 10'uncu kişisi ise 118 milyar dolarlık varlıkla bilişim devi Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer oldu.