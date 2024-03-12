Ford’a dev ceza

Ford Motor, ABD'deki yasal bir dava kapsamında yanlış sınıflandırılan ve değeri düşük gösterilen yüz binlerce Transit Connect aracı için 365 milyon dolarlık bir ödeme yapacak.

Adalet Bakanlığı, Ford'un Türkiye'den ithal edilen kamyonetleri yanlış sınıflandırarak daha yüksek vergilerden kaçınmak için bir plan yaptığı iddialarına ilişkin bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bu anlaşma, son zamanlardaki en büyük gümrük cezası anlaşmalarından biri olarak nitelendirildi.

Bir Ford sözcüsü, "Ford, Adalet Bakanlığı'nın açıklamasındaki birçok nitelendirmeye kesinlikle katılmıyor ve bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmiyor. Ancak bu karmaşık ve on yıllık anlaşmazlığı geride bırakmak adına, konuyu kesin olarak çözüme kavuşturmayı kabul ettik" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanlığı, Ford'un araçları "minibüslerin yolcu aracı gibi görünmesini sağlamak için sahte arka koltuklar ve diğer geçici özelliklerle ithal ettiğini" belirtti. Bakanlık açıklamasında, "Bu geçici arka koltukların hiçbir zaman yolcu taşımak için kullanılması amaçlanmamıştır ve hiçbir zaman da kullanılmamıştır" ifadesine yer verildi. Hükümet, Ford'un bu koltukları ve özellikleri yüzde 25 gümrük vergisi oranından kaçınmak için eklediğini iddia etti.

Transit Connect araçların gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından arka koltukların derhal söküldüğü ve aracın orijinal kimliğine döndürüldüğü belirtildi. Ancak anlaşmanın ardından Ford'un hisseleri yüzde 0,5 değer kaybetti.