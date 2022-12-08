Ronaldo'dan tehdit: Giderim bak

2022 Dünya Kupası'nda son çeyrek finalistin belli olduğu İsviçre-Portekiz maçı öncesinde Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos'tan sürpriz bir karar geldi. Santos kritik maçta Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakma kararı almıştı. Bu kararın ardından Ronaldo'nun gösterdiği tepki deprem etkisi yarattı.

Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz ile İsviçre ile karşılaştı. Ronaldo'nun yerine maça 11'de başlayan Goncalo Ramos hat-trickle maça damga vururken diğer goller Pepe, Raphael Guerreiro ve Rafael Leao'dan geldi. 6-1'lik skorla sona eren maçta İsviçre'nin tek golünü ise Akanji attı.

Ronaldo yerine 11'de başlayan Goncalo Ramos oldu. 21 yaşındaki genç futbolcu golleriyle damga vurduğu gecede birçok rekora adını yazdırdı.

TAKIM SEVİNİRKEN O SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Portekiz çeyrek final biletini alırken, maç sonu gözler Cristiano Ronaldo’nun üzerindeydi. Bütün takım tribünlerle kutlama yaparken, Ronaldo tek başına soyunma odasının yolunu tuttu.

SAVUNMA İÇİN YEDEK BIRAKILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Portekiz basınında yer alan haberde, Cristiano Ronaldo'nun neden ilk 11'de yer almadığı ortaya çıktı. Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, savunma kurgusuna uymadığı için yedek bıraktığı öne sürüldü. Ronaldo'nun özellikle savunma çizgisini bozduğunun altı çizildi.

"11 FUTBOLCU MİLLİ MARŞ SÖYLERKEN GÖZLER SENİN ÜZERİNDEYDİ"

Maçın ardından basın mensuplarının Ronaldo’nun fotoğrafını çektiği anların görüntüsünü de paylaşan Rodriguez, "Tebrikler Portekiz.11 futbolcu milli marşı söylerken tüm gözler senin (Ronaldo) üzerindeydi. Dünyanın en iyi futbolcusunu 90 dakika izleme keyfini yaşayamamak üzücü. Taraftarlar seni çağırmayı ve adını haykırmayı bırakmadılar. Umarım yakın dostun Fernando ile el ele verip bizi bir gece daha mutlu edersiniz." ifadelerini kullandı.

BAVULLARINI TOPLAYIP KATAR'I TERK ETME KARARI ALDI

Portekiz basınından Record'un haberine göre Cristiano Ronaldo, hayati öneme sahip İsviçre maçından sonra ilk 11'de oynamadığı için bavullarını toplayıp Katar'ı terk etme kararı aldığı belirtildi.

MAÇTAN SONRA SANTOS'LA GÖRÜŞTÜ

İsviçre maçından sonra Portekiz Teknik Direktörü Santos'la gergin bir görüşme yapan Ronaldo, yedek kaldığı için büyük tepki gösterdi. Oynamama kararından memnun olmadığını belirten ve duruma çok sinirlenen Ronaldo hemen bavullarını toplayıp Dünya Kupası'nı terk etme kararı aldı.

MİLLİ TAKIMI DÜŞÜNEREK KARARINDAN VAZGEÇTİ

Fakat habere göre daha sonra sakinleşen Cristiano Ronaldo, takımı düşünerek ve ülkesinin başarısını öfkesinin önüne koyarak fikrini değiştirdi. Dünya kamuoyu önündeki popülerliğini düşünen Ronaldo, alacağı kararla Portekiz Milli Takımı üzerinde negatif bir etki yaratmamayı seçti.

'YEDEKLERLE ANTRENMANA ÇIKMADI'

Marca'ya göre; Cristiano Ronaldo'nun, İsviçre maçının ardından çarşamba günü diğer yedeklerle birlikte antrenman yapması bekleniyordu. Ancak 37 yaşındaki yıldız, antrenmana katılmayarak spor salonunda çalışmayı seçti. Ronaldo'nun bu kararı Portekiz kampını şaşırttı.