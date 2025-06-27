Formadan al haberi! Galatasaray Osimhen'i açıkladı ama Napoli...

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken taraftarın takımda kalmasını çok istediği ve transferi adeta arapsaçına Victor Osimhen için de hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılar 2025-2026 sezonu formalarını tanıtırken tanıtım videosunda Victor Osimhen’in yer aldığı formanın da paylaşılması ve satışa sunulması transfere dair söylentileri yeniden alevlendirdi. Sarı-kırmızılılar, 5 yıldızlı iç saha ve deplasman formalarını taraftarlarla buluştururken, ürünlerde Osimhen isminin yer alması büyük yankı uyandırdı .Bu adım, sadece bir tanıtım hamlesi olmaktan öte, transferin son aşamada olduğuna dair güçlü bir işaret olarak değerlendirildi. Resmi bir açıklama henüz gelmese de, Osimhen’li formaların satışa sunulması taraftarları heyecanlandırırken bu hamle ile 'Galatasaray Osimhen'i açıkladı' yorumları yapıldı.

NAPOLI'DEN GERİ ADIM YOK

Nijeryalı yıldızın sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi 15 Temmuz 2025 itibarıyla geçerliliğini yitirecek.



İtalyan ekibinin, bu tarihten sonra istenen tutarda indirime gitmeyeceği ve daha yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği iddia edildi.