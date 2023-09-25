Forması olmayan takım Kocaeli'yi yendi

Cumartesi günü Derincespor’u deplasmanda 1-0 yenen, ligde ilk galibiyetini alan Uşakspor’un bu başarısında bir dram vardı.

Bu sezon ekonomik sıkıntı yaşayan Uşakspor’un bu sezon takıma forma bile alamadı ortaya çıktı. Bordo-Beyazlı ekip, geçen yıl giydikleri formalarla sahaya çıktılar.

Uşakspor’u geçen yıl Ural Aküzüm isminde iş insanı satın aldı. Şehir dışından birinin satılmasına Uşaklılar pek sıcak bakmamış. Geçen yıldan başlayan ekonomik sorunlar bu sezonda devam etmiş. Bu sezon kadrosunda bulunan hiçbir futbolcusuna transfer ücreti veremeyen Uşakspor, oyuncuların asgari ücretle oynadıkları öğrenildi.

Öyle ki, takıma bu sezon spor malzemesi bile alınmamış. Cumartesi günü Derincespor ile oynanan maçta giyilen forma da geçen yıldan kalma. O formaların isim kısmına bant yapıştırılmış, bu sezonki oyuncuların isimleri yazılmış. İşte bu şartlarda sahaya çıkan Uşakspor, Derincespor’u 1-0 yendi, çok büyük bir sevinç yaşadı. Aslında bu sadece bir galibiyet değil, aynı zamanda inancın da zaferiydi. (Kaynak: Özgür Kocaeli / Kenan Meriç)