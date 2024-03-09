Formula 1'de 74 yıllık geleneğin neden bozulduğu ortaya çıktı

Dünyanın en çok izlenen motorspor organizasyonu Formula 1'de yeni sezon geçen hafta cumartesi günü Bahreyn Grad Prix'si ile başlamıştı.

Formula 1 tarihi boyunca hep pazar günü yapılan yarışın neden cumartesi gününe alındığı kafalarda soru işareti bırakmıştı.

Nedeni bugünkü Suudi Arabistan Grand Prix'si ile ortaya çıktı.

Suudi yetkililerin başvurusu üzerine Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde koşulan yarış Ramazan ayına uyum sağlamak için bir gün erkene alındı.

Kurallara göre iki yarış arasında en az 7 gün olması gerektiği için, geçen hafta Bahreyn GP de bir gün öne çekildi.

Dolayısıyla Bahreyn ve Suudi Arabistan Grad Prix'sinde ıralama turları cuma, yarışlar cumartesi koşuldu.

Suudi Arabistan Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan son üç yılın şampiyonu Verstappen, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 1 saat 20 dakika 43.273 saniyelik derecesiyle birinci sırada bitirdi. Sezonun ilk iki etabından zaferle ayrılan Verstappen, kariyerinin 56. yarış galibiyetini elde etti.

Meksikalı Sergio Perez, takım arkadaşının 13.643 saniye arkasında ikinci, Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc ise liderin 18.639 saniye gerisinde üçüncü oldu.