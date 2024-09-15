Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenen yarış, 51 tur üzerinden gerçekleştirildi. Piastri, yarışa ikinci sıradan başlamıştı ve 1 saat 32 dakika 58 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Bu sonuç, Piastri'nin F1 kariyerindeki ikinci grand prix zaferi oldu.

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, Piastri'nin 10.910 saniye gerisinde ikinci sırada yer alırken, Mercedes'in Britanyalı sürücüsü George Russell 31.328 saniye farkla üçüncü oldu.

Yarışın 50. turunda, Sergio Perez ile Carlos Sainz arasında yaşanan kaza sonucu her iki sürücü de yarış dışı kaldı. Yarış, sanal güvenlik aracı altında tamamlandı.

Sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'si 22 Eylül'de koşulacak.

Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 313

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 254

3. Charles Leclerc (Monako): 235

4. Oscar Piastri (Avustralya): 222

5. Carlos Sainz (İspanya): 184

- TAKIMLAR

1. McLaren: 476

2. Red Bull: 456

3. Ferrari: 425

4. Mercedes: 309

5. Aston Martin: 82