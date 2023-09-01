Formula 1'de Monza heyecanı

Formula 1'de sıradaki durak İtalya.

Formula 1'de Monza heyecanı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışına İtalya ev sahipliği yapacak.

Şampiyonanın 15. ayağı, İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek.

İtalya Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 17.00'da başlayacak. 53 turluk yarış ise 3 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.

Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 11, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 339 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 201

3. Fernando Alonso (İspanya): 168

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 156

5. Carlos Sainz (İspanya): 102

Takımlar

1. Red Bull: 540

2. Mercedes: 255

3. Aston Martin: 215

4. Ferrari: 201

5. McLaren: 111

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