Formula 1'de yarış başlamadan kaza oldu!

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Singapur Grand Prix'siyle devam edecek.

Sezonun 18. yarışı olan Singapur Grand Prix'si, 4 bin 927 metre uzunluğundaki Marina Bay Caddesi Pisti'nde 62 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın saat 16.00'da, yarış ise 5 Ekim Pazar günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Bugün pilotlar antrenman turları için piste çıktı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc ve McLaren pilotu Lando Norris, pit stop alanında çarpıştı.

Lando Norris piste doğru ilerlerken, kontrolsüz şekilde garajdan çıkan Charles Leclerc rakibine çarptı.

Singapur Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

Oscar Piastri (Avustralya): 324 puan Lando Norris (Büyük Britanya): 299 puan Max Verstappen (Hollanda): 255 puan George Russell (Büyük Britanya): 212 puan Charles Leclerc (Monako): 165 puan

TAKIMLAR