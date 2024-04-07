Forrest’ten Çin’e daha çevreci nikel çağrısı

Kaynak: Foreks
Forrest’ten Çin’e daha çevreci nikel çağrısı
Avustralyalı madencilik milyarderi Andrew Forrest, Çin'i küresel tedarik zincirinden, özellikle de Endonezya'da nikel işleme faaliyeti yürüten şirketlerden, daha yüksek çevre standartları talep etmeye davet etti.

Fortescue Metals Group'un başkanı ve en büyük hissedarı Forrest, Financial Times'a verdiği bir röportajda, elektrikli araç üreticilerinin, çevreye büyük zarar vererek çıkarıldığını söylediği Endonezya nikeline karşı dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Forrest, Çin'in güneyindeki Bo'ao ziyareti esnasında, "Çin'in küresel tedarik zincirlerinde kendi çevre standartlarını uygulaması gerekecek." Değerlendirmesinde bulundu.

Forrest, her nikel alıcısının "Endonezya'daki kaynaktan alım yapıyorsa gerçekten dikkatli olması gerektiğini" dedi.

Uzun süredir nikel konusunda yeni yatırım planları olan demir cevheri milyarderi Forrest, kısmen Endonezya'dan gelen arzın etkisiyle nikel fiyatındaki keskin düşüş sebebiyle ocakta Batı Avustralya'daki madenlerini kapatma kararı aldı.

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