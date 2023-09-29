Fotokapana bu sefer hayvanlar değil kaçak kesimciler yakalandı

Düzce'de ormanlık alanda kaçak kesim yapan 3 kişi, yaban hayatını gözlemek için kurulan fotokapana yakalandı.

KAYNAK: AA
Fotokapana bu sefer hayvanlar değil kaçak kesimciler yakalandı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçakoca ilçesinde yaban hayatı geçiş güzergahı olan araziye fotokapanlar yerleştirildi.

Akçakoca Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma Ekibince yürütülen kontrollerde, ormanda kaçak kesim yapan kişilerin fotokapan tarafından kaydedildiği belirlendi.

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ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Kayıtların incelenmesi sonucu 3 kişinin kestikleri ağaçları minibüse yükledikleri görüldü.

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Görüntülerinin tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan şüpheliler hakkında savcılık talimatıyla adli işlem başlatıldı.

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