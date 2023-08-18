Frankfurt Havalimanı'nda uçuşlar normale dönmeye başladı

Almanya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dün gece su baskını yaşanan Frankfurt Havalimanı'nda uçuşlar normale dönmeye başladı.

KAYNAK: İHA
Frankfurt Havalimanı'nda uçuşlar normale dönmeye başladı

Almanya'nın güneybatı ve orta kesiminde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su baskını yaşanan Frankfurt Havalimanı'nda uçuşlar normale dönmeye başladı.

Yetkililer, karmakarışık uçuş planları nedeniyle bazı uçuşlarda aksamalar olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, yolculara uçuşlarının durumu için havayollarının internet sitelerini kontrol etmelerini tavsiye etti. Yetkililer ayrıca, kalkıştan en az iki buçuk saat önce yolcuların terminalde olmaları gerektiğini vurguladı.

Su baskını sonrası havalimanında apron göle dönmüş ve 124 uçuş iptal edilmişti. Uçuşları iptal edilen yüzlerce yolcu havalimanında mahsur kalmış, geceyi havaalanında geçirmişlerdi. Yaşanan iptallerden dolayı oluşan yoğunluğu azaltmak için Hessen Eyalet Ekonomi Bakanlığı yerel saatle 23.00‘de başlayan uçuş yasağını kaldırmıştı.

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