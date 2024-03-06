Frankfurt Havalimanı'nda yolculara grev engeli

Fraport’un açıklamasında, Frankfurt Havalimanı’nda çalışan güvenlik personelinin yarın tam gün grev yapacağı belirtildi. Açıklamada, grevin gün boyu ciddi rahatsızlıklara ve uçuşların iptal edilmesine yol açacağı vurgulanarak, “Güvenlik kontrol noktaları açık olmayacaktır. Frankfurt Havalimanı’ndan uçacak olan yolcuların yasal olarak zorunlu olan güvenlik kontrollerini yapmaları mümkün olmayacaktır. Tüm yolcuların havalimanına gitmemelerini öneriyoruz.” denildi.

Ver.di sendikası, işverenle yapılan ücret görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine Frankfurt ve Hamburg havalimanlarında görev yapan güvenlik personelini 7 Mart’ta greve çağırmıştı. Hamburg Havalimanı’nda da yarın gerçekleşmesi planlanan 141 uçuş grev nedeniyle iptal oldu.