Fransa Açık’ta şampiyon belli oldu: Zafer Coco Gauff’un

Düzenleme: Kaynak: AA
Fransa Açık’ta şampiyon belli oldu: Zafer Coco Gauff’un

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) yenen Coco Gauff şampiyon oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile 2 numaralı seribaşı Coco Gauff, karşılaştı.

Sabalenka, karşılıklı servis kırmalar sonucunda ilk seti tiebreakte 7-6 ile hanesine yazdırdı.

İkinci sette üstünlük kuran taraf Gauff oldu. Sette 6-2 galip gelen ABD'li raket, durumu 1-1'e getirdi.

Gauff, son sette de üstünlüğünü sürdürdü.

Karşılaşmada son seti 6-4, iki saat 38 dakika süren maçı da 2-1 kazanan 21 yaşındaki Gauff, ilk Fransa Açık ve ikinci grand slam zaferini elde etti.

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