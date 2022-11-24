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Macron: Yeni bir düzene topluca geçiş yapacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eski bir düzenden yeni bir düzene topluca geçiş yapıldığını belirtti.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 09:55
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Yeni bir düzene topluca geçiş yapacağız

Macron: Yeni bir düzene topluca geçiş yapacağız
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AA'da yer alan habere göre, Paris'te Elysee Sarayı'nda Fransız belediye başkanlarının yanı sıra bazı Ukraynalı belediye başkanlarını ağırlayan Emmanuel Macron, buradaki konuşmasında, Fransız toplumundaki değişimlere işaret etti.

Macron, şiddetin toplumlara yerleştiğini belirterek "Demokraside nefret ve şiddete yer yok çünkü bizi temsil eden kişileri seçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın farklı deniz aşırı topraklarında son zamanlarda meydana gelen "şiddet olaylarına" atıfta bulunan Macron, "Eski bir düzenden yeni bir düzene topluca geçiş yapıyoruz. Bunca gerilimi yaratan bu." ifadesini kullandı.

Son yıllarda "sarı yelekliler", Kovid-19 salgını, Avrupa kıtasına geri dönen savaş ve enerji gibi krizlerden geçildiğine dikkati çeken Macron, başka krizler de geçireceklerini söyledi.

- Macron ve Zelenskiy eş başkanlık yapacak

Ukrayna-Rusya Savaşı'na da değinen Macron, Rusya'nın Ukrayna halkını umutsuzluğa itmek istediğini belirtti.

Rusya'yı kastederek "Hedefler artık askeri değil saldırıya uğrayanlar sadece (Ukraynalı) savaşçılar değil." diyen Macron, 13 Aralık'ta Paris'te Ukrayna'yı desteklemek için düzenlenecek konferansa Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile eş başkanlık yapacaklarını bildirdi.

Macron, bu savaşın Fransızlar üzerinde doğrudan sonuçları olduğundan bahsederek Fransızların enflasyonla, enerjiyle alakalı endişeler üzerinde durduğunu ve artan enerji fiyatlarının belediyeleri de etkilediğini kaydetti.

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