Fransa Cumhurbaşkanı Macron Arjantin Devlet Başkanı Milei ile görüştü

Başkent Buenos Aires'teki Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'da bir araya gelen iki lider, baş başa ve heyetler arası toplantı düzenledi.

Ulusal basınında çıkan habere göre, Macron, mevkidaşı Milei ile yaptığı görüşmede, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki ticaret anlaşmasını mevcut haliyle imzalamayacağını belirtti.

Milei'ye anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi gerektiğini söyleyen Macron, AB ile MERCOSUR muhtemel anlaşmasının Fransa'nın tarımı için "son derece olumsuz" olacağını kaydetti.

Macron, Arjantin'in zengin lityum kaynaklarına olan ilgisini de dile getirerek, Arjantin ile ekonomik ortaklık, teknoloji, inovasyon ve savunma alanlarında işbirliğini ele aldı.

Fransa lideri Macron, Milei ile görüşmesine ilişkin açıklamasında, "Kendisine iklim ve biyoçeşitlilik konusunda neden ilerlemenin ve uluslararası koordinasyonunun kesinlikle gerekli olduğuna inandığımı söyledim." diye konuştu.

Macron'un Arjantin ziyareti kapsamında, Arjantinli iş insanlarıyla toplantı gerçekleştirdiği ve özellikle lityum konusunda iki ülkenin işbirliğini güçlendirecek bir yatırım çerçevesinin belirlenmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Sosyal medya platformu X üzerinden Milei ile görüşmesini paylaşan Macron, "Arjantin ve Fransa arasında özellikle ekonomi, savunma ve inovasyon alanlarındaki işbirliğini güçlendireceğiz. G20 öncesindeki bu diyalog, Avrupa ve Latin Amerika arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor." mesajını paylaştı.

Au travail avec le Président Javier Milei.



Nous allons renforcer la coopération entre l’Argentine et la France, en matière d’économie, de défense et d’innovation.



Avant le G20, le dialogue que nous poursuivons est important pour la relation entre l'Europe et l'Amérique latine. pic.twitter.com/LMMcqXcuck