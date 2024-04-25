Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Sorbonne Üniversitesi’nde konuşma yaptı.
Macron konuşması sırasında protestoya uğradı. Bina çevresinde toplanan bir grup Filistin’e destek gösterisi yaptı.
Polis ekipleri ise gösteri sırasında hemen güvenlik önlemleri aldı.
“Macron kapat çeneni, Sorbonne senin değil" sloganları atıldı.
Eylemcilerde Filistin bayrakları vardı ve özgür Filistin temposu tutuldu.
Macron, konuşmasında "Avrupa'mız ölümlü, ölebilir" diyen Macron, Avrupa'da birliğin ve gücün sağlanması için mücadele çağrısı yaptı.
Protestodan görüntüler dünya basınında yer aldı.