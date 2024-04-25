Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi
Kaynak: AA
fransa cumhurbaşkanı protesto edildiFransa Cumhurbaşkanı Macron Sorbonne Üniversitesi’nde konuşma yaptığı sırada protesto edildi.
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi 1

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Sorbonne Üniversitesi’nde konuşma yaptı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi 2

Macron konuşması sırasında protestoya uğradı. Bina çevresinde toplanan bir grup Filistin’e destek gösterisi yaptı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi 3

Polis ekipleri ise gösteri sırasında hemen güvenlik önlemleri aldı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi 4

“Macron kapat çeneni, Sorbonne senin değil" sloganları atıldı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi 5

Eylemcilerde Filistin bayrakları vardı ve özgür Filistin temposu tutuldu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi 6

Macron, konuşmasında "Avrupa'mız ölümlü, ölebilir" diyen Macron, Avrupa'da birliğin ve gücün sağlanması için mücadele çağrısı yaptı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi 7

Protestodan görüntüler dünya basınında yer aldı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi 14
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi 15
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi 16
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