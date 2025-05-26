Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokadı yapıştırdı! Aşk mı diplomasi mi?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’yı güvenilir bir ticaret ortağı ve Hint-Pasifik bölgesinde Çin’e karşı bir denge unsuru olarak konumlandırmayı amaçlayan Güneydoğu Asya turuna başladı. Macron ve eşi Brigitte, turun ilk durağı olan Vietnam’a ulaştığında, beklenmedik bir olay yaşandı ve bu anlar kameralara yansıdı.

EŞİ, MACRON’U KAMERALAR ÖNÜNDE TOKATLADI

Uçağın inişinin ardından çıkışta bekleyen gazetecilerin önünde Macron ve eşi arasında bir tartışma patlak verdi. Tartışma sırasında Brigitte Macron, eşine tokat attı. Tokatın hemen ardından başını çevirdiğinde gazetecileri fark eden Macron, durumu toparlamaya çalışarak basın mensuplarını selamladı ve olayı geçiştirmeye özen gösterdi.

KOL KOLA İNMEYİ REDDETTİ

Tartışmanın gerginliği devam ederken, Macron, olayın daha fazla büyümesini engellemek için eşine kol kola inmeyi önerdi. Ancak Brigitte, bu teklifi reddetti. Çift, uçaktan birbirlerinden uzak ve yüzleri asık bir şekilde inerek dikkat çekti.

EVLİLİKLERİ SÜREKLİ TARTIŞMA KONUSU

Macron çiftinin evliliği, aralarındaki yaş farkı nedeniyle uzun süredir bazı kesimler tarafından gündeme getiriliyor ve tartışılıyor.