Dünya Kupası maçında Fransa ve Danimarka karşılaşması yapılacak. Avustralya karşısında zafer elde eden Fransa bu sefer Danimarka ile karşılaşacak. Futbolseverlerin takip ettiği Dünya Kupası maçlarının hangi kanalda ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, Fransa Danimarka Dünya Kupası maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Dünya Kupası’nda ikinci mücadeleler oynanmaya başlandı. A grubu içerisinde turnuvaya veda eden ilk takım Katar oldu. İki müsabakadan da mağlubiyetle ayrılan Katar turnuvaya veda etti. Fransa, Tunus, Danimarka ve Avustralya’nın yer aldığı D grubu içerisinde bugün iki karşılaşma oynanacak.

Fransa’nın Danimarka ile karşılaşacağı gecede Avustralya ise Tunus ile mücadele edecek.

DÜNYA KUPASI FRANSA DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa ve Danimarka’nın karşı karşıya geleceği Dünya Kupası maçı 26 Kasım 2022 Cumartesi yani bugün oynanacak. TSİ saat 19.00’da başlayacak olan Fransa Danimarka maçı TRT1 ekranlarından canlı izlenebilecek.