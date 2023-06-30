Fransa İçişleri Bakanı'ndan yeni açıklama: Bin kişi gözaltında

Polis şiddeti sonucu bir Afrikalı gencin hayatını kaybetmesi, Fransa'da büyük tepki ve protestolara neden oldu.

Fransa İçişleri Bakanı'ndan yeni açıklama: Bin kişi gözaltında

Paris'in Nanterre bölgesinde salı günü başlayan gösteriler, gece saatlerinde şiddetli çatışmalara dönüştü.

Göstericiler, araçları, kamu binalarını ve iş yerlerini ateşe verdi, bazı mağazaları yağmaladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını ve gözaltındakilerin ortalama yaşının 17 olduğunu açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polis kurşunuyla ölen genç için patlak veren olaylara dair bu gece ülke genelinde 45 bin polis ve jandarma görevlendirildiğini söyledi.

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FRANSA'DA TOPLU TAŞIMANIN SAAT 21.00'DEN İTİBAREN YASAKLANMASI TALİMATI VERİLDİ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polisin bir genci vurmasıyla patlak veren sokak olaylarında, valiliklere ülke genelinde saat 21.00'den sonra otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı verdi.

Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polis kurşunuyla vurulmasının ardından ülkenin farklı kentlerinde patlak veren sokak olayları sürdü.

Fransız basınındaki habere göre, Darmanin, valilere ülke genelinde otobüs ve tramvay seferlerini yerel saatle 21.00'dan itibaren iptal etme talimatı verdi.

Öte yandan, Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde daha önce 1 günlüğüne askıya alınan tramvay ve otobüs seferleri yeni bir emre kadar her akşam saat 21.00 itibarıyla kaldırıldı.

Lyon kentinde de saat 20.00 itibarıyla tramvay ve otobüs seferleri iptal edilirken, Marsilya'da saat 19.00 itibarıyla tüm toplu taşıma seferleri durdurulacak.

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