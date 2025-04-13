Fransa ile Cezayir arasında diplomatik kriz: Konsolosluk görevlileri tutuklandı

Cezayirli üç kişi, biri Fransa’daki Cezayir konsolosluğunda çalışan bir kişi, Paris’te gözaltına alındı. Bu kişiler, kaçırma, alıkoyma, zorla hapsi ve keyfi tutuklamadan suçlanıyor. Ayrıca, terörle bağlantılı suçlamalar da gündemde. Tutuklanan üç kişi, suçlamalarla birlikte, “terörizm suç örgütü” kurma ve suç işleme suçlamalarıyla da karşı karşıya kaldılar.

Cezayirli yetkililer, bu olayın ardından Fransa’ya sert bir protesto iletti. Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın bu gelişmeleri dikkatlice incelememiş ve diplomatik kanallarla bilgilendirme yapmadan Cezayirli bir konsolosluk görevlisini tutuklamış olmasını kınadı.

OLAYIN ARKA PLANI

Amir Boukhors, 2016 yılında Fransa’ya sığınmış bir Cezayirli influencer. 2023 yılında Fransa’dan siyasi sığınma hakkı almış olan Boukhors, Cezayir hükümetine karşı eleştirileriyle tanınmaktadır. Bu eleştiriler, onu sık sık hedef haline getirmiş ve Fransa’daki güvenliğini tehdit altında bırakmıştır. 2022 yılında, Cezayir hükümeti Boukhors’un iade edilmesini talep etmiş, ancak Fransa, onun geri gönderilmesini reddetmiştir.

Boukhors, 2024 yılında, Paris’in güney banliyösünde kaçırılmış ancak ertesi gün serbest bırakılmıştır. Bu olay, Fransız hukukunda birçok soru işaretine yol açmış ve konunun diplomatik boyutları daha da derinleşmiştir.

CEZAYİR’İN TEPKİSİ VE DİPLOMATİK ÇATIŞMALAR

Cezayir, tutuklamaya tepki olarak, Fransa ile ilişkilerini yeniden gözden geçireceğini duyurdu. Bakanlık, bu olayın, iki ülke arasındaki diplomatik süreçlerin sekteye uğratılmasına neden olacağını belirtti. Ayrıca, Cezayir, olayın siyasi bir mesaj taşıdığını ve Fransız hükümetinin bu durumu yalnızca iç politik hesaplarla şekillendirdiğini öne sürdü.

Fransa, olayın detaylarıyla ilgili açıklamalar yaparak, üç tutuklunun soruşturulmak üzere gözaltına alındığını duyurdu. Ancak, Cezayir, bu tutuklamanın içeriğinin ve gerekçelerinin açıklanmadığını savunarak, durumu şüpheli bulduğunu ifade etti.

DİPLOMATİK GERİLİMLERİN ARDINDAKİ SEBEPLER

Son yıllarda, Fransa ve Cezayir arasındaki ilişkiler gerginleşmiş durumda. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Batı Sahra konusunda Marokko’nun egemenliğini desteklemesi, Cezayir ile ilişkileri daha da zorlaştırdı. Buna ek olarak, Fransa’daki Cezayirli entelektüellerin cezalandırılması ve çeşitli politik baskılar da iki ülke arasındaki diplomatik gerilimleri artırdı.

Son olarak, Cezayirli yazar Boualem Sansal’ın Fransız hükümeti tarafından tutuklanması ve beş yıl hapis cezasına çarptırılması, ilişkilerdeki bir diğer kriz noktası oldu. Ancak, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sansal’ın serbest bırakılacağını ifade etti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SON DURUM

Bu diplomatik gerginlikler, iki ülke arasında yeniden başlayan diyalog sürecini tehdit ediyor. 31 Mart’ta gerçekleşen telefon görüşmesi sonrası Macron ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune, ilişkileri yeniden canlandırmayı ve çözüm yolları aramayı kabul etmişti. Ancak, son gelişmeler, bu sürecin sekteye uğrayacağına dair endişelere yol açtı.

Cezayir, Fransa’daki konsolosluk görevlisinin serbest bırakılmasını talep ediyor. Ayrıca, bu olayın, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından önemli bir dönemeç olduğu vurgulanıyor. Cezayir, Fransız hükümetinin bu sorunu çözme sorumluluğunu taşıdığını ve diplomatik kanalların hızlı bir şekilde işlemesi gerektiğini ifade etti.